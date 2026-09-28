A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 975 milhões em agosto, informou o Banco Central. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram no exterior e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil. Em agosto de 2025, o déficit nessa conta foi de US$ 997 milhões.

Os brasileiros gastaram US$ 1,907 bilhão no exterior no mês passado. As despesas dos estrangeiros com viagens ao Brasil ficaram em US$ 932 milhões.

A conta de viagens internacionais acumula déficit de US$ 9,506 bilhões em 2026. Ela teve déficit de US$ 11,536 bilhões em 2025.