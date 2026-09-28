A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 7,396 bilhões em agosto, informou o Banco Central (BC) nesta segunda-feira, 28. O resultado ficou acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava entrada de US$ 6,950 bilhões. As estimativas iam de US$ 3,600 bilhões a US$ 8,300 bilhões.
No acumulado de 2026, a entrada líquida de IDP soma US$ 64,414 bilhões. Em 12 meses, o ingresso líquido de IDP atingiu US$ 86,564 bilhões, o equivalente a 3,39% do Produto Interno Bruto (PIB). O Banco Central espera que o IDP some US$ 75 bilhões em 2026, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre.