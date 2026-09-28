Os juros futuros têm leve alta em toda a curva na manhã desta segunda-feira, 28, acompanhando o dólar e o petróleo, que trazem temores com a inflação, além do avanço dos rendimentos dos Treasuries, diante de apostas de mais altas de juros pelo Federal Reserve. No radar estão as pesquisas eleitorais e também repercute o fim das bets, anunciado na sexta-feira, dia 25.

Às 9h10 desta segunda-feira, a taxa de depósito interfinaceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para máxima de 13,570%, de 13,548% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para 13,875%, de 13,814%, e o para janeiro de 2031 subia para 13,990%, de 13,934% no ajuste de sexta-feira.