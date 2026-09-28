O Brasil teve déficit de US$ 5,055 bilhões na conta corrente em agosto, após déficit de US$ 9,374 bilhões (revisado, de US$ 8,110 bilhões) em julho, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 28. O rombo foi maior do que o previsto pela mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um déficit de US$ 4,900 bilhões. As estimativas, todas negativas, iam de US$ 4,0 bilhões a US$ 9,20 bilhões.

O déficit em transações correntes foi maior do que o contabilizado em agosto do 2025, quando o resultado foi negativo em US$ 3,776 bilhões.

A conta corrente tem saldo negativo de US$ 43,512 bilhões no acumulado de 2026. O rombo em 12 meses passou de 2,44% do Produto Interno Bruto (PIB) em julho para 2,47% em agosto. É o maior déficit para o mês desde março, quando o rombo era de 2,61% do PIB.

A balança comercial teve superávit de US$ 6,622 bilhões no mês passado, segundo a metodologia do BC. A conta de serviços teve déficit de US$ 5,251 bilhões. A conta de renda primária ficou negativa em US$ 6,954 bilhões, e a conta financeira, negativa em US$ 6,055 bilhões.

O BC espera um déficit de US$ 60 bilhões nas transações correntes este ano, o equivalente a 2,3% do PIB, de acordo com o Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre. A estimativa incorpora um superávit comercial de US$ 75 bilhões, além de déficits de US$ 56 bilhões na conta de serviços e de US$ 85 bilhões na conta de renda primária.