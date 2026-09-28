A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 permaneceu em R$ 5,20 pela 15ª semana seguida. Considerando apenas as 44 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária passou de R$ 5,16 para R$ 5,20.

A mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 ficou em R$ 5,28. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,30. A projeção para o fim de 2028 seguiu em R$ 5,30 pela décima semana consecutiva. A estimativa para 2029 caiu de R$ 5,36 para R$ 5,35. Há um mês, era de R$ 5,36.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.