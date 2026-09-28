A Northern Star Resources rejeitou uma proposta de aquisição de US$ 27,2 bilhões feita pela sul-africana Gold Fields, que poderia criar a segunda maior produtora de ouro do mundo. A mineradora australiana afirmou que a oferta foi "altamente oportunista" e subavaliava de forma relevante a companhia, considerada a maior mineradora de ouro da Austrália.

A Gold Fields respondeu dizendo que seguirá buscando conversas com o conselho da Northern Star, argumentando que a combinação traria benefícios estratégicos e financeiros ao reunir oito das 20 maiores minas de ouro da Austrália.

A proposta veio em um momento de pressão crescente sobre a Northern Star por parte do investidor ativista Elliott Investment Management, que divulgou uma participação relevante na empresa em junho após revisões negativas de projeções. O Elliott afirmou que a Northern Star deveria explorar opções estratégicas, incluindo uma venda.

Segundo a Northern Star, a proposta da Gold Fields, apresentada em 14 de setembro, oferecia por cada ação da australiana o equivalente a 0,3125 ação nova da Gold Fields mais 7,25 dólares australianos em dinheiro (cerca de US$ 5,09). Considerando o preço de fechamento da Gold Fields em 11 de setembro, a oferta implicava 27,00 dólares australianos por ação da Northern Star, avaliando o capital da empresa em 38,7 bilhões de dólares australianos e representando prêmio de 22% sobre a cotação naquele dia.

O presidente do conselho da Northern Star, Michael Chaney, disse que a Gold Fields tentou comprar um dos "principais portfólios de ouro do mundo" por um preço abaixo do que o conselho considera o valor fundamental, em um momento oportunista. As ações da Northern Star chegaram a avançar 11% em Sydney nesta segunda-feira. O Macquarie avaliou que a abordagem pode criar um "piso" para o preço do papel, ao evidenciar interesse corporativo.

A Northern Star afirmou que a proposta tinha condições consideradas onerosas e que exporia acionistas a riscos de jurisdição e operação, já que a maior parte do pagamento seria em ações. Pelo desenho, os acionistas da Northern Star teriam cerca de 33% da empresa combinada. Chaney argumentou que receber quase três quartos da contrapartida em ações da Gold Fields elevaria o risco em relação ao perfil atual. A Gold Fields disse que a proposta incluía uma alternativa que permitiria escolher receber tudo em dinheiro ou tudo em ações.

A Northern Star informou ter comunicado na sexta-feira que não considera apropriado avançar nas discussões. A empresa disse estar trabalhando para melhorar o desempenho operacional e citou mudanças recentes na governança e na gestão, além de afirmar que possui ativos de alta qualidade e longa vida e deve se beneficiar da expansão de uma unidade de processamento. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.