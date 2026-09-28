As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta segunda-feira, 28, em meio a um rali de ações de construtoras residenciais do Reino Unido e ao salto do petróleo após um novo impasse nas negociações entre EUA e Irã.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,16%, a 639,66 pontos.

Em Londres, no setor imobiliário, os papéis de MJ Gleeson, Persimmon, Taylor Wimpey e Bellway disparavam cerca de 13% a 15%, após o governo britânico anunciar que lançará na Inglaterra um novo programa de empréstimo com participação no imóvel voltado a compradores de primeira viagem.

O apetite por risco, no entanto, era limitado por uma alta de mais de 3% do petróleo, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, rejeitou uma proposta iraniana de acordo de paz.

No horário acima, o setor europeu de petróleo e gás subia 0,90%, enquanto o de mineração recuava 2,1%, à medida que os metais, cotados em dólar, caíam com a valorização da moeda americana.

Às 6h40 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,19% e a de Paris avançava 0,06%, enquanto a de Frankfurt caía 0,08%. Milão e Madri recuavam 0,05% e 0,25%, respectivamente, e Lisboa subia 0,06%.

Entre ações individuais, a Telecom Italia caía 1,5% em Milão, após a Poste Italiane conquistar apoio para assumir o controle total da companhia de telecomunicações.