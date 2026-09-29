A Tesla firmou três acordos separados que somam US$ 30 bilhões em linhas de crédito e empréstimos, segundo documento protocolado nesta terça-feira, 29, na Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

O principal contrato de crédito, de US$ 20 bilhões, tem prazo de três anos e modalidade de saque diferido, com o Citibank. A empresa poderá fazer retiradas ao longo do tempo, mas no máximo dez vezes durante os 18 meses após a data de fechamento. Os valores eventualmente sacados vencem em 29 de setembro de 2029.

Pelas condições do acordo, os compromissos não utilizados dessa linha serão reduzidos automaticamente para US$ 10 bilhões após um ano do fechamento e para US$ 5 bilhões após 15 meses. Qualquer saldo não sacado restante expira 18 meses depois do fechamento.

Além disso, a Tesla assinou com o Wells Fargo uma linha rotativa sem garantia de US$ 8 bilhões, com prazo de cinco anos, e outra linha rotativa sem garantia de US$ 2 bilhões, com vencimento em 364 dias. A companhia poderá aumentar os compromissos combinados desses dois instrumentos em até mais US$ 4 bilhões.

A linha de US$ 8 bilhões poderá ser denominada em dólares, libras esterlinas ou euros e prevê a emissão de cartas de crédito de até US$ 500 milhões. Ela termina em 29 de setembro de 2031, quando todos os saldos e demais valores devidos passam a vencer, com possibilidade de a Tesla solicitar até duas extensões anuais.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast