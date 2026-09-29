A Alupar Investimentos informou nesta terça-feira, 29, ter obtido a licença ambiental para seu projeto "Puno Sur", no Peru, o que permitirá à companhia brasileira avançar na implantação do empreendimento, composto pela Nova Subestação Elétrica Puno Sur e a conexão ao Sistema Elétrico Interligado Nacional do Peru (SEIN) por meio de uma linha de transmissão de 9,5 quilômetros.

A licença ambiental foi emitida pela Direção Regional de Energia e Minas (DREM) do Governo Regional de Puno ontem, 28 de setembro. "A obtenção da Licença Ambiental conclui a etapa de licenciamento necessária para o início das obras do empreendimento, observadas as condicionantes ambientais estabelecidas", afirmou o diretor de Relações com Investidores da companhia, Luiz Eduardo Muniz Coimbra, em comunicado ao mercado.

Segundo a empresa, o projeto vai proporcionar "mais segurança e confiabilidade" do fornecimento de energia elétrica na cidade de Puno e nas áreas rurais adjacentes. A previsão da Alupar é de que o novo empreendimento inicie operação em 2028.

A Alupar vem desenvolvendo um ciclo de investimentos em ativos de transmissão da ordem de R$ 10 bilhões, classificado como o maior de sua história. Os empreendimentos devem entrar em operação até 2031.

"Estamos em um ciclo intenso de implantação, no Brasil e no exterior. A licença de Puno Sur é mais um passo concreto nesse caminho. No Peru já temos estrutura e conhecimento local, o que nos permite crescer com disciplina e levar mais segurança energética para regiões como Puno", declarou Coimbra, em nota à imprensa.