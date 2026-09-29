A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) prorrogou até 25 de novembro o prazo de envio de propostas da chamada pública "Programa Mais Inovação - Rodada 2 - Semicondutores". A iniciativa prevê R$ 100 milhões em recursos de subvenção econômica para projetos de inovação no setor. Podem participar empresas de todos os portes, com participação obrigatória de Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs).

Os projetos devem contemplar níveis de maturidade tecnológica (TRL) entre 3 e 8, abrangendo desde a etapa de prova de conceito até sistemas finalizados e qualificados. Segundo o presidente da Finep, Luiz Antônio Elias, a prorrogação permite ampliar o número de empresas participantes e reforça o apoio ao desenvolvimento da produção nacional de semicondutores.

A chamada ocorre em meio à expansão do mercado global de semicondutores. Segundo a World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), o setor movimentou US$ 791,7 bilhões em 2025 e deverá alcançar US$ 1,51 trilhão em 2026, alta de 90%. O segmento de memória deve ser um dos principais responsáveis pelo avanço, com previsão de crescimento de cerca de 250% e faturamento superior a US$ 800 bilhões neste ano.

No Brasil, a iniciativa busca ampliar a participação do País na cadeia global de semicondutores e reduzir a dependência de produtos importados. Dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) mostram que as importações brasileiras de semicondutores somaram US$ 2,66 bilhões de janeiro a abril de 2026, alta de 36% ante os US$ 1,95 bilhão registrados no mesmo período de 2025.