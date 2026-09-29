A Telebras assinou um contrato com a União, por meio do Ministério das Comunicações (MCom), para a prestação de serviços de engenharia de telecomunicações voltados à realização da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. O valor total estimado da contratação é de R$ 230.525.371,93 e a vigência é de um ano.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que o contrato prevê o fornecimento de uma solução de conectividade óptica dedicada para suporte à Broadcast Contribution Network (BCN) e de serviços associados de acesso gerenciado à Internet (Local Breakout), para transmissão de áudio, vídeo, sincronismo e dados no evento.

A Telebras informou que os pagamentos dependerão dos serviços efetivamente executados, medidos e aceitos pela administração. Os preços são fixos e irreajustáveis pelo prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado, em 28 de julho de 2026, e poderão ser reajustados depois pelo Índice de Serviços de Telecomunicações (IST), mantido pela Anatel.

A companhia também afirmou que não houve participação do Ministério das Comunicações, de seus sócios ou administradores no processo decisório interno da Telebras nem na negociação da transação como representantes da estatal.

A contratação foi formalizada por meio da Dispensa de Licitação nº 90011/2026. O procedimento de tomada de preços, segundo a empresa, foi conduzido pela contratante. Conforme o documento, o Termo de Referência fundamenta a contratação direta no art. 75, que prevê a possibilidade de contratação da Telebras para a execução dos serviços relacionados ao evento.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado