O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Artur Watt, admitiu em evento da agência na sede da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que a discussão sobre a desconcentração do mercado de gás natural, o Gas Release, "há muitas polêmicas", mas é um assunto desafiador e importante para aumentar a concorrência no País.

"Estamos vivenciando um momento de ampla abertura do mercado de gás", disse durante a abertura do 2º Workshop sobre Gas Release. A terceira edição do evento será realizada no próximo dia 19 de outubro.

Watt informou que, entre 2020 e 2025, o número de comercializadoras do insumo passou de 122 para 226, enquanto o número de carregadores subiu 110%, de 71, para 149, e o número de importadores passou de 12 para 15. Já os consumidores livres cresceram de 8, em 2020, para 90 atualmente.

"O Workshop é importante para promover a escuta ativa da sociedade, dos agentes", explicou Watt, ressaltando que, além da desconcentração de mercado, a ANP vem tratando temas da agenda regulatória em relação ao acesso a gasodutos e estações de processamento, além da questão das tarifas de transporte.