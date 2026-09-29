O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira, 29, que, em um futuro novo governo Lula, pode trabalhar junto com representantes da indústria siderúrgica para um programa nos moldes do Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química (Presiq) voltado, desta vez, para a produção de aço no País.

Alckmin participou remotamente, de Brasília, da abertura do Congresso Aço Brasil 2026, que acontece no Expo Transamerica, em São Paulo.

Em sua fala, ele destacou as ações do governo no âmbito da defesa comercial. "Batemos recorde na defesa comercial", afirmou.

Ele citou o aumento de imposto de importação para 39 NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul, sigla usada para especificar mercadorias) e 17 medidas antidumping que tiveram efeitos, por exemplo, sobre a importação de aços planos revestidos, especiais e aços longos.

Como efeito dessas medidas, ele mencionou o efeito de queda de importações de aço de janeiro a junho de 15%, além da diminuição da participação de importações no consumo de aço no País, que caiu de 29% para 12% no mesmo período, em comparação com período correspondente de 2025.