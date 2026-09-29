O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 29, que a reunião com lideranças de empresas de inteligência artificial (IA) foi "muito boa" e "muito produtiva", prometendo assinar um documento ainda hoje renomeando o termo IA para "superinteligência".

Para repórteres, Trump disse que houve muitos pontos em comum entre os CEOs e defendeu a autorregulação da IA. "Os líderes da IA querem fazer a coisa certa; eles vão trabalhar com as comunidades locais em relação aos data centers", acrescentou.

Segundo o republicano, os EUA têm uma grande vantagem em IA que precisa ser utilizada.

Participaram da reunião nomes como Elon Musk, da Tesla, Jensen Huang, da Nvidia, e o CEO da Microsoft, Satya Nadella.