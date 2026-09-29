A Motiva e a EcoRodovias informaram que assinaram acordo de investimento com a Eletromidia Soluções, controlada da Globo Comunicação e Participações, para formar uma parceria estratégica voltada à exploração comercial de mídia out-of-home (OOH) em rodovias.

Segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação será implementada por meio da constituição de uma nova companhia, responsável pela implantação, operação e comercialização de ativos de mídia OOH, digitais e estáticos, nas rodovias. A empresa terá a Eletromidia como acionista com 51% do capital, enquanto Motiva e EcoRodovias terão 24,5% cada.

As companhias afirmaram que o objetivo é combinar a capacidade comercial da Eletromidia em mídia OOH com a capilaridade de Motiva e EcoRodovias no setor de concessões rodoviárias, para desenvolver o segmento de mídia em rodovias.

A conclusão da operação depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do cumprimento de condições precedentes usuais.

Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado