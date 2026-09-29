A demanda global por carga aérea aumentou 4,4% em agosto ante o mesmo mês de 2025, medida em toneladas-quilômetro transportadas (CTK), segundo dados divulgados pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata). Nas operações internacionais, o avanço foi de 5,3%.

A capacidade, medida em toneladas-quilômetro disponíveis (ACTK), recuou 0,1% na comparação anual. No recorte internacional, houve alta de 0,1%.

A demanda por carga aérea subiu 4,4% na comparação anual em agosto, com todas as regiões registrando crescimento, mesmo com a capacidade reduzida em 0,1%. A demanda forte e os maiores fatores de ocupação ajudaram as companhias aéreas a recuperar parte dos custos excepcionalmente altos de combustível. Os rendimentos subiram na comparação mensal pela primeira vez desde abril, enquanto o crescimento do comércio global de bens continua.

"Ambos são sinais positivos à medida que a temporada de pico de fim de ano se aproxima", afirmou Marie Owens Thomsen, vice-presidente sênior de sustentabilidade e economista-chefe da Iata.

A entidade destacou que o comércio global de bens cresceu 6,0% em julho ante um ano antes, completando 33 meses consecutivos de expansão. Já os preços do querosene de aviação subiram 8,3% em agosto ante julho e ficaram 79,2% acima do nível de um ano atrás.

A entidade também afirmou que a atividade global da indústria cresceu em agosto. O PMI global de produção industrial subiu 0,3 ponto, para 53,0, enquanto o índice de novos pedidos de exportação avançou 1,4 ponto, para 51,4 - ambos ainda em níveis considerados favoráveis à demanda por carga aérea.

Por região, a maior alta de demanda em agosto foi registrada por transportadoras da América do Norte, com avanço de 6,6% em CTK, enquanto o Oriente Médio teve o menor crescimento, de 1,0%. A Europa registrou alta de 4,1% e a Ásia-Pacífico, de 4,3%. A América Latina e Caribe avançou 5,1%, e a África, 3,0%, segundo a Iata.

Nos principais corredores, a entidade apontou crescimento de 13,2% na rota Ásia-América do Norte, seguida por dentro da Ásia, Europa-América do Norte e Europa-Ásia. Em contraste, corredores ligados ao Golfo permaneceram afetados pelo conflito no Oriente Médio.

Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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