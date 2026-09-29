O mercado de trabalho brasileiro abriu 165.827 postos de trabalho em agosto, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta terça-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Foi o segundo pior resultado para o mês desde o começo da série do Novo Caged (iniciada em 2020), sendo superado apenas por agosto de 2025 (quando o saldo foi de 154.683).

O resultado ficou acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para criação líquida de 93.486 mil vagas em agosto. As estimativas do mercado, todas positivas, variavam de 55.789 a 169.980 vagas.

O saldo do mês passado é resultado de 2.294.563 admissões e 2.128.736 desligamentos. Em julho, o saldo foi positivo em 55.915 vagas, já incorporando os ajustes na série. Em agosto de 2025, o saldo foi de 154.683 novos postos de trabalho.

Acumulado

No acumulado de janeiro a agosto de 2026, foram gerados 1.134.033 novos postos de trabalho. Este é o menor saldo do Caged para o período desde 2020, quando foram fechados 1.075.273 postos formais de trabalho entre janeiro e agosto, em meio à pandemia de covid-19.

Na comparação com janeiro a agosto de 2025, o resultado representa uma queda de 25,2% (foram gerados naquele período do ano passado 1.516.881 postos).

No acumulado do ano, os cinco grandes setores da atividade tiveram saldos positivos: serviços (697.859), construção (200.431), indústria (170.442), agropecuária (56.024) e comércio (9.300).

São Paulo é o Estado com mais postos formais criados em números absolutos, com saldo positivo de 306.883 no acumulado do ano. Em seguida, aparecem Minas Gerais (123.176) e Rio de Janeiro (77.670).

Na outra ponta, os menores saldos acumulados no ano são Alagoas (-3.216), Rondônia (2.397) e Roraima (2.565).