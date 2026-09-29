Os preços dos combustíveis voltaram a subir no Brasil em setembro, interrompendo uma sequência de quatro meses de queda até agosto, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). O diesel S-10 liderou a alta, com avanço de 2,70% e preço médio de R$ 7,24 por litro, enquanto o diesel comum subiu 1,33%, para R$ 6,84.

O etanol também ficou mais caro, com aumento de 2,66%, a R$ 4,24 por litro, e a gasolina foi o único combustível estável, com preço médio de R$ 6,73.

A alta do diesel coincidiu com o início do plantio da safra 2026/27, período de maior demanda para abastecer máquinas e ampliar o transporte no campo, em um cenário ainda pressionado pela volatilidade das cotações internacionais do petróleo, avaliou a Edenred.

Em meio a preocupações com logística, o governo federal descartou risco de desabastecimento e disse acompanhar o fornecimento. Para reduzir impactos sobre frete e custos de produção, o Ministério da Fazenda prorrogou por 30 dias a subvenção ao diesel A, mantendo o subsídio de R$ 2,12 por litro, medida que entrou em vigor no domingo, 27.

"Setembro marca uma mudança no comportamento dos preços dos combustíveis no Brasil. Após quatro meses consecutivos de queda, o diesel volta a pressionar o mercado, impulsionado pela combinação entre o aumento da demanda do agronegócio e a volatilidade do petróleo no cenário internacional", avaliou o diretor de Unidades de Negócios da Edenred Mobilidade, Vinicios Fernandes.

Segundo ele, esse movimento acende um alerta para os custos logísticos, especialmente em um período estratégico para o escoamento da produção agrícola.

Regionalmente, o Norte teve os maiores preços médios do diesel, e o Sul, os menores, embora tenha registrado as maiores altas mensais. Entre os Estados, o Acre apareceu com os maiores valores médios do País e Mato Grosso com o maior aumento do diesel S-10.

Na análise regional, o S-10 comercializado na região Norte teve preço médio de R$ 7,63 por litro, e o comum, a R$ 7,64. Já o Sul registrou os menores valores médios do País para as duas versões, R$ 6,85 para o S-10 e R$ 6,44 para o comum. Apesar disso, a região apresentou as maiores altas mensais, de 4,42% e 4,04%, respectivamente. O Centro-Oeste também se destacou pela elevação do diesel S-10, que subiu 4,14%, alcançando R$ 7,30 por litro.

No Sudeste, o diesel S-10 teve preço médio de R$ 7,12 o litro, alta de 1,86% contra agosto; o etanol subiu 3,26%, para R$ 4,12 o litro; e a gasolina teve alta de 0,30%,para R$ 6,58 o litro.

O IPTL é calculado com base em abastecimentos em 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.