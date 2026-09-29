A China anunciou nesta terça-feira, 29, subsídios aos juros de determinados financiamentos para a compra do primeiro imóvel, ao mesmo tempo em que o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) ampliou estímulos direcionados à economia, com corte de juros e aumento de linhas de repasse de crédito para infraestrutura, tecnologia, agricultura e empresas privadas.

A partir de 1º de outubro, Pequim subsidiará em 1 ponto porcentual os juros de financiamentos de até 1 milhão de yuans (US$ 149 mil) para a compra do primeiro imóvel, segundo comunicado conjunto do PBoC, do Ministério das Finanças e do regulador financeiro.

O benefício será destinado a imóveis de até 120 metros quadrados e avaliados em menos de 1,5 milhão de yuans (US$ 223,5 mil). A política vigorará inicialmente por um ano, e cada empréstimo poderá receber o subsídio por até cinco anos.

Segundo o PBoC, nas taxas atuais, o benefício equivale a uma redução de cerca de um terço no custo do financiamento.

Em anúncio separado, o banco central chinês reduziu em 0,25 ponto porcentual a taxa do Empréstimo Suplementar com Garantia (PSL), de 1,75% para 1,5%, e ampliou o instrumento para financiar seis áreas de infraestrutura, incluindo redes hídricas, elétricas, de capacidade computacional e logística.

O PBoC também elevou em 200 bilhões de yuans (US$ 29,8 bilhões), para 1,4 trilhão (US$ 208,6 bilhões), a linha de repasse de crédito para inovação e modernização tecnológica e em 500 bilhões de yuans (US$ 74,5 bilhões), para 4,85 trilhões (US$ 722,7 bilhões), a destinada à agricultura e pequenas empresas.

Desse aumento, 300 bilhões de yuans (US$ 44,7 bilhões) serão direcionados a empresas privadas. A autoridade afirmou que seguirá com uma política monetária "moderadamente expansionista" e manterá liquidez abundante.