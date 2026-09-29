O saldo das operações de crédito do sistema financeiro subiu 0,5% entre julho e agosto, informou o Banco Central. O estoque atingiu R$ 7,398 trilhões, uma alta de 9,2% no acumulado de 12 meses.

O saldo das operações com pessoas físicas avançou 0,8% em agosto e 10,5% em 12 meses. Para empresas, caiu 0,1% no mês e subiu 7,1% em 12 meses.

O estoque de crédito livre subiu 0,2% em agosto. O do crédito direcionado, com recursos do BNDES e poupança, teve alta de 0,8% na mesma comparação.

Entre os recursos livres, os saldos para pessoas físicas subiram 0,8%. Para pessoas jurídicas, caíram 0,6%.

O total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) passou de 55,5% (revisado, de 55,6%) para 55,4% de julho para agosto.

Habitação e veículos

O estoque das operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física cresceu 1,1% em agosto, na comparação com julho, informou o Banco Central. O saldo atingiu R$ 1,431 trilhão, uma alta 13,8% em 12 meses.

O estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física cresceu 1,4% em agosto, para R$ 415,527 bilhões. No acumulado de 12 meses, subiu 10,9%.

Setores

O saldo de crédito para as empresas do setor agropecuário subiu 0,1% entre julho e agosto, para R$ 57,584 bilhões. No acumulado de 12 meses, ele cresceu 5,6%.

O saldo para a indústria avançou 0,5%, para R$ 1,018 trilhão, e teve alta de 6,1% em 12 meses.

O montante destinado ao setor de serviços cresceu 0,4%, para R$ 1,669 trilhão. No acumulado de 12 meses, avançou 7,0%.

O saldo do crédito para pessoa jurídica com sede no exterior e créditos não classificados ("outros") disparou 16,6%, para R$ 8,507 bilhões. Em 12 meses, avançou 35,0%.

BNDES

O saldo de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para empresas aumentou 0,4% em agosto, na comparação com julho, informou o Banco Central nesta terça-feira. Em 12 meses, o estoque cresceu 10,3%.

As linhas de financiamento agroindustrial do BNDES subiram 4,2% em agosto. O financiamento de investimentos subiu 0,1%, e o crédito para capital de giro subiu 2,1% na mesma comparação.

Crédito ampliado ao setor não financeiro

O saldo do crédito ampliado ao setor não financeiro subiu 0,6% em agosto, na comparação com julho, para R$ 21,996 trilhões, informou o Banco Central. O montante equivale a 164,9% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

O crédito ampliado inclui empréstimos no Sistema Financeiro Nacional (SFN) e operações com títulos públicos e privados, entre outros. É uma métrica que permite uma visão ampla sobre como empresas, famílias e o governo geral estão se financiando.

O saldo do crédito ampliado para empresas caiu 1,1% em agosto, para 54,6% do PIB.

Concessões

As concessões de crédito livre dos bancos caíram 0,4% em agosto, na comparação com julho, para R$ 647,9 bilhões, informou o Banco Central. No acumulado de 12 meses, cresceram 11%. Esses dados não têm ajuste sazonal.

Concessões para pessoas físicas caíram 2,1% no mês, para R$ 346,6 bilhões. No acumulado de 12 meses, avançaram 10,6%. As concessões para empresas subiram 1,7%, para R$ 301,3 bilhões. Em 12 meses, registraram alta 11,6%.

Com ajuste sazonal

Na série com ajuste sazonal, as concessões de crédito cresceram 1,7% em agosto, na comparação com julho, informou o Banco Central. As concessões para pessoas físicas avançaram 0,7%. Para empresas, recuaram 3,2%.

As concessões no crédito livre dessazonalizadas, sem recursos do BNDES ou da poupança, subiram 3,3%, com alta de 1,0% para pessoas físicas e de 5,2% para empresas.

Concessões no crédito direcionado, com recursos do BNDES e da poupança, caíram 12,2% em agosto, na série com ajuste. Elas tiveram recuo de 7,5% no segmento de pessoas físicas e, no segmento de empresas, caíram 9,7%.