As bolsas de Nova York abriram sem direção única nesta terça-feira, 29, enquanto investidores ponderam algum avanço nas negociações entre EUA e Irã, que ajudam a aliviar as cotações do petróleo.

Às 10h32 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,10%, S&P 500 tinha alta de 0,09% e Nasdaq avançava 0,27%. No setor de chips, a Nvidia (+1,29%) e a AMD (+0,51%) subiam.

A Summit Therapeutics saltava 16,21% com anúncio de investimento pela AstraZeneca.

Já a CarMax, de revenda de veículos seminovos, tinha alta de 8,33%.