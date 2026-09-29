A CarMax registrou lucro e vendas maiores no trimestre mais recente, à medida que a varejista de carros usados vendeu mais veículos a preços mais elevados. A companhia informou lucro líquido de US$ 165,3 milhões, ou US$ 1,16 por ação, nos três meses encerrados em 31 de agosto, ante US$ 95,4 milhões, ou US$ 0,64 por ação, um ano antes. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro trimestral de US$ 0,73 por ação.

As vendas líquidas e receitas operacionais saltaram 19%, para US$ 7,88 bilhões, acima da projeção de Wall Street de US$ 7,09 bilhões. As vendas combinadas de unidades no varejo e no atacado somaram 387.735 veículos, alta de 15% na comparação anual.

As vendas de veículos usados no varejo cresceram 14%, enquanto as unidades no atacado avançaram 16%. O preço médio de venda dos veículos usados subiu 6,3%, para US$ 27.623, enquanto o preço médio dos veículos no atacado aumentou 1,8%, para US$ 8.036.

Olhando adiante, a CarMax afirmou que pretende retomar as recompras de ações durante o trimestre atual. A empresa tinha US$ 1,31 bilhão restante em sua autorização vigente de recompra ao fim do trimestre.

O CEO Keith Barr afirmou que os resultados do trimestre refletem uma execução sólida da estratégia de recuperação da empresa, chamada "Shift into GEAR". Com a estratégia, a CarMax busca oferecer boas opções aos clientes e uma experiência de compra simples, ao mesmo tempo em que procura agregar valor e operar de forma mais enxuta.

A CarMax afirmou que continua praticando preços competitivos para impulsionar as vendas, enquanto trabalha para melhorar a experiência nas lojas e suas capacidades digitais. Ao mesmo tempo, a companhia vem adotando medidas para ampliar a rentabilidade e reduzir custos. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado