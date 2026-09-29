O dólar opera em baixa na manhã desta terça-feira, 29, alinhada à queda externa do petróleo e dos rendimentos dos Treasuries em meio a esforços de mediadores junto aos EUA e ao Irã para costurar um acordo que ponha fim ao conflito no Oriente Médio, iniciado há sete meses, e permita a reabertura do Estreito de Ormuz.

Por outro lado, o dólar renovou a máxima em dois meses ante uma cesta de moedas principais (DXY), com o mercado precificando 73% de chance de alta de 25 pontos-base pelo Fed em outubro. A expectativa de novos aumentos, reforçada por dirigentes do BC americano, sustenta a moeda. O DXY chegou a 101,487 pontos.

No mercado doméstico, os agentes de câmbio monitoraram mais cedo dados de inflação e do mercado de trabalho.

A Pnad Contínua mostrou que a taxa de desocupação ficou em 5,3% no trimestre até agosto, estável ante julho e abaixo dos 5,6% de um ano antes, em linha com o esperado. O rendimento médio real subiu 3,7%, para R$ 3.777, enquanto a massa de renda avançou 4,8%, a R$ 385,6 bilhões.

No campo da inflação, o IGP-M subiu 1,57% em setembro, acima da mediana de 1,54%, após queda de 0,22% em agosto. A aceleração do IPA-M, de 2,08%, e do IPC-M, de -0,41% para 0,50%, adiciona cautela ao quadro inflacionário, embora o INCC tenha desacelerado de 0,85% para 0,25%.

A confiança do comércio caiu 2,9 pontos em setembro, para 81,3 pontos, menor nível desde março de 2021, enquanto a confiança de serviços recuou 0,9 ponto, para 88,1 pontos, com piora das expectativas.

As concessões de crédito livre dos bancos caíram 0,4% em agosto, na comparação com julho, para R$ 647,9 bilhões, informou o Banco Central. No acumulado de 12 meses, cresceram 11%. Os dados não têm ajuste sazonal.