A ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, reafirmou nesta terça-feira (29) que Tóquio trabalha em estreita coordenação com os Estados Unidos para garantir estabilidade no mercado cambial, em meio à volatilidade do iene alimentada por expectativas de postura "hawkish" de política monetária nos dois países.

"De modo geral, vemos a subvalorização do iene como problemática", disse Katayama em entrevista coletiva. "Continuamos comprometidos em manter a ordem no mercado de câmbio".

Ela afirmou ainda que, em uma ligação recente com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, concordou em reforçar a cooperação no mercado cambial e disse que "reconfirmar essa postura neste momento tem grande significado".

Nas últimas semanas, a moeda japonesa oscilou com o aumento das apostas de que o Banco do Japão (BoJ, em inglês) pode acelerar altas de juros para enfrentar a inflação persistente. Ao mesmo tempo, preocupações com a política fiscal expansionista da primeira-ministra Sanae Takaichi, além do diferencial de juros em relação aos EUA, continuaram pressionando o iene.

Katayama disse que Takaichi não é "reflacionista", numa tentativa de reduzir a inquietação do mercado com o quadro fiscal - preocupação que tem elevado os rendimentos dos títulos públicos japoneses. O rendimento do JGB (título do governo japonês) de 10 anos estava em 3,085%, perto de uma máxima de 30 anos, no momento da coletiva.

Segundo a ministra, o governo mantém comunicação cuidadosa com participantes do mercado "com alto senso de urgência" e tem como principal dever preservar uma gestão adequada da dívida pública, ao mesmo tempo em que sustenta esse diálogo. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.