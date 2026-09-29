O banco central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) decidiu elevar a taxa básica de juros em 25 pontos-base (pb), para 4,60% ao ano, informou a autoridade monetária nesta terça-feira, 29. A decisão do Conselho de Política Monetária foi unânime.

No comunicado, o RBA afirmou que a inflação continua alta demais e que alguns riscos de alta para a inflação estão se materializando desde a reunião anterior. Um dos principais vetores, segundo o banco, é a piora do cenário externo: o conflito no Oriente Médio se ampliou e os preços globais de energia estão muito mais altos do que o esperado, o que vem mantendo pressão sobre a inflação.

A autoridade monetária também destacou que a demanda relacionada à inteligência artificial (IA) está impulsionando um crescimento rápido dos preços globais de bens de tecnologia.

No quadro doméstico, o RBA citou pressão sobre a capacidade da economia e relatou, com base em contatos com empresas, que as firmas enfrentam aumento de custos e buscam repassá-los aos preços de bens e serviços. O banco observou ainda que as medidas de curto prazo das expectativas de inflação permanecem elevadas.

Para trazer a inflação de volta à meta, o Conselho avaliou que o crescimento da demanda agregada precisa permanecer contido por um período, de modo a reduzir as pressões de capacidade. O RBA afirmou que considerará elevar os juros novamente, se necessário, e que seguirá atento aos dados e à evolução dos riscos.

Após a decisão, o dólar australiano ganhou força contra o dólar americano no mercado cambial.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.