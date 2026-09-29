As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira, 29, após Wall Street registrar perdas na véspera, em meio a um impasse nas negociações entre EUA e Irã, que mantém o petróleo em níveis elevados.

O índice japonês Nikkei recuou 0,60% em Tóquio, para 65.481,27 pontos. Em Seul, o Kospi caiu 0,27%, para 6.870,81 pontos, enquanto o Hang Seng cedeu 0,48% em Hong Kong, para 24.523,57 pontos. O Taiex recuou 0,82%, para 47.631,96 pontos, no retorno de feriados em Taiwan.

Na China continental, por outro lado, o pregão foi positivo: o Xangai Composto subiu 0,18%, para 3.830,45 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,41%, para 2.410,04 pontos.

O sentimento de aversão ao risco na Ásia predominou após as bolsas de Nova York recuarem cerca de 0,7% a 0,9% na segunda-feira, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, rejeitou uma proposta iraniana de acordo de paz. A perspectiva de prolongamento do conflito deu sustentação ao petróleo e reforçou preocupações com a inflação. Em paralelo, os rendimentos dos Treasuries voltaram a renovar máximas em décadas.

No fim da madrugada, o petróleo operava perto da estabilidade, apagando ganhos de mais cedo.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou a sessão em alta de 0,34%, com o índice S&P/ASX 200 a 8.709,30 pontos, à medida que o bom desempenho de mineradoras como South32 (+2,9%) e BHP (+1,4%) se sobrepôs à decisão do RBA, o banco central local, de elevar seu juro básico em 25 pontos-base, para 4,60%.