Em números absolutos, apenas essas dez ocupações profissionais contabilizaram 548.612 notificações (29,8%), dentro de um universo total de 1,8 milhão de registros de acidentes.

Isoladas nas duas primeiras posições do ranking estão as ocupações de alimentador de linha de produção, com 100.481 ocorrências, e pedreiro, com 100.032 ocorrências. Juntas, as duas atividades respondem por 10,9% de todos os registros.

Na sequência, aparecem trabalhadores agropecuários em geral, com 53.007 registros; técnicos de enfermagem, com 51.957; e faxineiros, com 49.601.

A lista das dez ocupações com maior número de notificações inclui ainda operadores de máquinas fixas, com 43.803 registros; soldadores, com 41.349; serventes de obras, com 38.570; motoristas de caminhão, com 35.808; e motociclistas no transporte de documentos e pequenos volumes (motoboy), com 34.004.

Em nota, a associação destacou que os números são absolutos e não permitem concluir, isoladamente, quais ocupações apresentam maior risco de acidente. Os dados, entretanto, ajudam a identificar ambientes e processos de trabalho que precisam ser alvo de olhar especial por parte de empresas, serviços de saúde e ações de vigilância.

Números

O levantamento mostra que, em 2023, foram registrados 135.891 acidentes de trabalho. Em 2024, o número subiu para 158.084. O ápice de registros ocorreu em 2025: foram 90.454 casos. Este ano, entre janeiro e maio, foram contabilizados 64.183 registros.

Causas

O relatório lista ainda os dez principais códigos de acidentes de trabalho em relação ao total nacional de registros entre janeiro de 2023 e maio de 2026. Entre as causas externas específicas informadas no Sinan, a mais frequente foi impacto causado por objeto lançado, projetado ou em queda, com 143.675 notificações.

Em seguida aparecem contato com objeto cortante ou penetrante, com intenção não determinada, com 112.645 casos; e quedas no mesmo nível por escorregão, tropeço ou passo em falso, com 111.210. Já impacto acidental contra outros objetos reuniu 91.681 notificações.

Também aparecem entre as ocorrências mais frequentes contatos com máquinas, com 73.779 casos; episódios de aperto, compressão ou esmagamento entre objetos, com 72.027; e colisões de motociclistas com automóveis, caminhonetes ou caminhões, com 60.023.

Penetração de corpo estranho no olho ou em outro orifício natural respondeu por 50.559 registros; acidentes de motocicleta sem colisão somaram 48.052; e motociclistas traumatizados em outros acidentes de transporte e em acidentes de transporte não especificados alcançaram 47.771.

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