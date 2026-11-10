O dólar disparou nesta terça-feira (10), avançou para perto de R$ 5,60 e fechou no maior valor em mais de 15 meses.

No mercado acionário, o Ibovespa caiu 0,52%, acompanhando o movimento negativo das bolsas internacionais. O petróleo recuou mais de 1%, ainda refletindo uma possível moderação dos Estados Unidos em relação ao Irã.

Números do dia

Dólar comercial: R$ 5,586 (+1,46%)

Ibovespa: 171.336,99 pontos (-0,52%)

Volume financeiro na B3: R$ 30,16 bilhões

S&P 500 (índice das 500 maiores empresas estadunidenses): queda de 0,38%

Petróleo tipo Brent para janeiro: US$ 91,49 (-1,17%)

Petróleo WTI para dezembro: US$ 86,04 (-0,93%).

Câmbio

O dólar comercial encerrou o pregão cotado a R$ 5,5860, maior valor de fechamento desde 31 de julho de 2025. Durante a sessão, a moeda chegou a R$ 5,6135. Com o resultado, acumula valorização de 2,60% nos seis primeiros pregões de novembro, após alta de 5,20% em outubro.

O movimento acompanhou a valorização da moeda estadunidense no exterior. O índice DXY, que mede o desempenho do dólar diante de uma cesta de seis moedas, subia 0,55%, aos 102,240 pontos no fim da tarde.

A pressão ganhou força após a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos. A inflação subiu 0,4% em outubro, acima da expectativa de 0,3%. O núcleo do indicador, que exclui alimentos e energia, avançou 0,3%, também acima das projeções.

Os dados aumentaram as apostas de que o Federal Reserve (Fed), banco central estadunidense, poderá elevar os juros em dezembro. A probabilidade de uma alta de 0,25 ponto percentual passou de 84% para 88,2%. A chance de um aumento de 0,50 ponto percentual, antes em zero, chegou a 11,8%.

No Brasil, a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) também esteve no radar dos investidores. O documento apontou expectativas de inflação mais elevadas e perspectivas menores para o crescimento econômico.

O Banco Central atribuiu parte das pressões sobre os preços a choques de oferta, entre eles a alta do petróleo, os efeitos do El Niño, os custos do trabalho e a desvalorização do real associada às incertezas sobre a política doméstica.

Ibovespa em queda

O Ibovespa fechou em baixa de 0,52%, aos 171.336,99 pontos. O índice oscilou entre a máxima de 173.271,61 pontos, registrada pela manhã, e a mínima de 170.569 pontos, durante a tarde.

A queda refletiu o aumento da cautela nos mercados diante da inflação estadunidense acima das estimativas e da possibilidade de juros mais altos nos Estados Unidos. A perspectiva de manutenção de uma política monetária restritiva no Brasil, reforçada pela ata do Copom, também pesou sobre os negócios.

Em Wall Street, o S&P 500 (índice das 500 maiores empresas) encerrou o dia em baixa de 0,38%. O movimento negativo acompanhou a reação dos investidores aos dados de inflação e à revisão das expectativas para os juros estadunidenses.

Apesar do recuo desta terça-feira, o Ibovespa acumula alta de 2,03% em novembro e avanço de 6,34% no ano.

Petróleo recua

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda pela segunda vez consecutiva. Referência para as negociações internacionais, o barril do tipo Brent para janeiro recuou 1,17%, a US$ 91,49. Negociado nos Estados Unidos, o WTI para dezembro caiu 0,93%, para US$ 86,04 por barril.

Os preços foram pressionados pela valorização do dólar e por sinais de possível redução das tensões entre Estados Unidos e Irã. Declarações do presidente estadunidense, Donald Trump, indicando que o país não deve ampliar o conflito com Teerã alimentaram expectativas de avanço diplomático.

Também entraram no radar sinais de recuperação da produção de petróleo no Oriente Médio e de retomada dos fluxos pelo Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte internacional da commodity.

* com informações da Reuters

Tags:

câmbio | Dólar | Ibovespa