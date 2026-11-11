Os rendimentos creditados somaram R$ 6,32 bilhões. Com isso, o saldo total da aplicação encerrou o mês em R$ 1,01 trilhão, segundo relatório divulgado nesta quarta-feira (11) pela autoridade monetária.

O resultado foi melhor que o registrado em setembro, quando a retirada líquida somou R$ 9,35 bilhões. Também ficou abaixo da saída líquida de R$ 9,65 bilhões observada em outubro de 2025.

Acumulado

De janeiro a outubro, a poupança acumulou retirada líquida de R$ 75,31 bilhões. No período, os depósitos somaram R$ 3,55 trilhões e os saques, R$ 3,62 trilhões.

A predominância de retiradas marcou praticamente todo o ano de 2026. Dos dez meses encerrados em outubro, apenas maio apresentou captação líquida positiva, de R$ 2,6 bilhões.

Nos demais meses, os saques superaram os depósitos. Janeiro teve o pior resultado do ano, com saída líquida de R$ 23,51 bilhões.

A migração de recursos para outras aplicações ocorre, em especial, por conta do cenário de juros elevados.

Selic

No início deste mês, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano e afirmou que as expectativas de inflação seguem acima da meta, exigindo cautela na condução da política monetária.

Juros mais altos aumentam a atratividade de investimentos de renda fixa, como títulos públicos e aplicações atreladas ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI), que costumam oferecer rentabilidade superior à da poupança.



Segundo o mais recente Boletim Focus, as instituições financeiras passaram a projetar taxa Selic de 13,75% ao fim de 2026, mesmo patamar atualmente em vigor. O mercado também estima inflação de 5,22% neste ano e crescimento de 1,75% para a economia brasileira.

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