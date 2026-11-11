O desempenho revela variação também de -0,1% em relação a setembro do ano passado, interrompendo uma sequência de 29 resultados positivos nessa comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta quarta-feira (11), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na passagem do segundo para o terceiro trimestres também houve variação de -0,1%. Para o instituto, variações nessa magnitude (-0,1%) são consideradas estabilidade.

Termômetro da economia

O setor de serviços é um termômetro da economia, pois reúne atividades grandes geradoras de emprego, como transporte, turismo, restaurantes, salão de beleza, internet e tecnologia da informação (TI).

O desempenho de setembro coloca o setor 0,4% abaixo do ponto máximo já alcançado, que pertence a outubro de 2025.

Em 12 meses, os serviços acumulam alta de 1,9%. Em agosto, esse ritmo de crescimento estava em 2,2%. O dado de alta acumulada em setembro de 2026 é o menor desde julho de 2021 (0,4%).

De acordo com o analista da pesquisa, Rodrigo Lobo, o desempenho dos serviços mostra "acomodação".

Influências

Dos cinco grupos de atividades pesquisadas pelo IBGE, duas terminaram setembro no campo negativo, quando comparadas ao mês anterior:

transportes: -0,5%

informação e comunicação: -0,5%

serviços profissionais, administrativos e complementares: 0,5%

outros serviços: 1,0%

serviços prestados às famílias: 0,0%

De acordo com Lobo, o desempenho dos transportes foi pressionado pela menor receita vinda do transporte rodoviário de cargas, aéreo de passageiros, logística de cargas e do ferroviário de cargas.

Lobo contextualiza que a baixa dos transportes aéreo e rodoviário são reflexos do conflito no Oriente Médio, que causaram distúrbios na logística global do petróleo e fizeram os combustíveis encarecer em todo o mundo.

Os transportes são o grupo de atividade com maior peso na pesquisa, respondendo por 36,40% do indicador.

Já a atividade informação e comunicação foi puxada por menor receita vinda das empresas que atuam com serviços de TI e com exibição cinematográfica.

Pelo lado das altas, os avanços de serviços profissionais e administrativos foram impulsionados por ganhos vindos de agenciamento de espaços de publicidade e de atividades jurídicas.

O resultado dos outros serviços foi explicado pelo aumento de receita de empresas que atuam com serviços financeiros auxiliares e atividades imobiliárias.

A PMS investiga 166 tipos de serviços. Bancos não estão incluídos no levantamento.

Turismo

A Pesquisa Mensal de Serviços traz ainda o índice de atividades turísticas (Iatur), que recuou 1,6% em setembro, na comparação com o mês anterior. Já em comparação com o mesmo mês de 2025, houve variação de -0,5%.

Esses resultados deixam as atividades de turismo 11,7% acima do patamar pré-pandemia de covid-19 (fevereiro de 2020) e 1,6% abaixo do maior nível já alcançado, em dezembro de 2024.

O Iatur reúne 22 das 166 atividades de serviços investigadas na pesquisa e que são ligadas à atividade turística, como hotéis, agências de viagens, bufês e transporte aéreo de passageiros.

São divulgadas informações de 17 unidades da federação: Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Alagoas e Rio Grande do Norte.

De acordo com Rodrigo, o resultado do turismo tem sido bastante impactado em 2026 pelo transporte aéreo de passageiros, em função de termos um maior nível dos preços das passagens aéreas.

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