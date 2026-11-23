De acordo com portaria da Receita Federal publicada nesta segunda-feira (23), não será mais necessária a indicação por entidades representativas ou qualquer procedimento prévio de pedido de participação. A empresa precisa apenas cumprir os requisitos operacionais, cadastrais e de segurança estabelecidos pelo órgão.

A medida tem como finalidade acelerar a implementação da CBS, um dos tributos criados pela Reforma Tributária. O piloto permitirá que empresas e a Receita Federal façam testes conjuntos para validar e aprimorar os sistemas tecnológicos necessários ao funcionamento do novo modelo tributário.

Desenvolvido em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), o projeto busca identificar falhas operacionais, corrigir inconsistências e promover ajustes antes da entrada em funcionamento definitivo das plataformas.

Para acessar os serviços do Portal Piloto da CBS, a empresa deverá outorgar procuração digital a seus representantes.

Além disso, algumas funcionalidades exigem privilégios específicos:

Gerar credenciais para acessar API: necessária para permitir a geração de credenciais de uso das interfaces de programação de aplicações (APIs);

DeRE Declaração de Regimes Específicos: indispensável para acessar funcionalidades relacionadas a esse tema.

Assim, a empresa deverá verificar quais funcionalidades pretende usar, a fim de conceder aos representantes as autorizações correspondentes.

Ambiente de testes

A Receita Federal poderá estabelecer limites de acesso para preservar a estabilidade e a segurança do sistema. As restrições poderão considerar fatores como quantidade de transações realizadas, capacidade de processamento disponível e características dos serviços utilizados.

O órgão também poderá restringir, suspender ou bloquear o acesso de participantes que descumprirem as regras de uso, executarem operações que comprometam o funcionamento do ambiente ou representem riscos à segurança da plataforma.

Implementação da reforma

Até o fim de 2026, a coordenação do projeto ficará sob responsabilidade do Programa para Implementação dos Sistemas Operacionais da Reforma Tributária. A partir de janeiro de 2027, a gestão será transferida para a Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação (Cotec) da Receita Federal.

As empresas participantes poderão reportar falhas e inconsistências por meio do canal Receita Atende.

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