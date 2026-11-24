O pagamento pode ser feito em duas parcelas. A primeira corresponde, em regra, a 50% do valor total estimado do benefício, sem descontos de contribuição previdenciária ou Imposto de Renda. Já a segunda parcela deve ser depositada até 20 de dezembro, com todos os descontos devidos.

Neste ano, porém, o prazo final da segunda parcela cai em um domingo. Por isso, o pagamento deve ser antecipado para sexta-feira, 18 de dezembro, último dia útil anterior.

Como funciona

O décimo terceiro salário é um direito garantido pela legislação trabalhista e corresponde a uma remuneração adicional no fim do ano.

A primeira parcela pode ser paga entre fevereiro e novembro. A empresa também pode realizar o pagamento integral do benefício até 30 de novembro.

Quem solicitar o adiantamento junto com as férias pode receber a primeira parcela nesse período, desde que tenha feito o pedido ao empregador em janeiro do mesmo ano.

Quem tem direito

O benefício é assegurado a trabalhadores e segurados que atendam às regras legais. Entre eles estão:

Trabalhadores urbanos e rurais contratados pela Consolidação Leis Trabalhistas (CLT);

Empregados domésticos com registro formal;

Servidores públicos;

Trabalhadores avulsos;

Trabalhadores com contrato intermitente, de forma proporcional;

Aposentados e pensionistas do INSS e de regimes próprios de Previdência;

Segurados que recebem benefícios previdenciários com direito ao abono anual.

Não têm direito ao décimo terceiro, por obrigação legal, os trabalhadores autônomos, informais sem vínculo empregatício e estagiários.

Também não recebem a gratificação os beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), por se tratarem de benefícios assistenciais.

Como calcular

O valor integral do décimo terceiro corresponde a uma remuneração mensal, considerando a base de cálculo aplicável ao trabalhador.

Quem trabalhou durante todo o ano recebe o benefício integral. Já quem começou a trabalhar ao longo de 2026 tem direito ao valor proporcional ao período de serviço.

Cada mês em que o trabalhador tenha atuado por pelo menos 15 dias conta como um mês completo para o cálculo. A conta considera um doze avos da remuneração por mês trabalhado.

Para calcular o valor proporcional:

1. Divida a remuneração mensal por 12;

2. Multiplique o resultado pelo número de meses computados;

3. Divida o valor total por dois para estimar a primeira parcela.

Por exemplo, um trabalhador com salário de R$ 3 mil que tenha direito ao benefício integral receberá R$ 1,5 mil na primeira parcela.

Valores variáveis

O cálculo do décimo terceiro salário não considera apenas o salário fixo. Verbas de natureza salarial recebidas habitualmente também podem integrar a remuneração utilizada na apuração.

Entre elas estão:

Horas extras;

Comissões;

Adicional noturno;

Adicional de insalubridade;

Adicional de periculosidade.

Nesses casos, a empresa deve calcular as médias conforme as regras aplicáveis e, quando houver, observar os critérios previstos em convenções e acordos coletivos da categoria.

A recomendação é que empresas e departamentos pessoais verifiquem as normas coletivas para evitar erros no cálculo.

Descontos na segunda

A primeira parcela do décimo terceiro é paga sem desconto de INSS ou Imposto de Renda.

As retenções legais são calculadas sobre o valor total do benefício e aplicadas na segunda parcela, quando houver incidência. Por isso, o valor líquido da segunda cota costuma ser menor.

Atraso gera multa

O não pagamento do décimo terceiro dentro dos prazos legais pode resultar em autuação e multa administrativa ao empregador.

Caso a primeira parcela não seja depositada até 30 de novembro, o trabalhador pode:

Procurar o setor de recursos humanos ou a administração da empresa;

Solicitar a regularização do pagamento e guardar registros da cobrança;

Buscar orientação do sindicato da categoria;

Registrar denúncia nos canais de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego.

O trabalhador também pode recorrer à Justiça do Trabalho para cobrar valores devidos, caso o problema não seja resolvido.

Planejamento financeiro

Para evitar dificuldades no fim do ano, as empresas devem incluir décimo terceiro no planejamento financeiro desde o início do exercício.

A recomendação é fazer provisões mensais, reservando gradualmente os recursos necessários para o pagamento da gratificação.

Dessa forma, o benefício deixa de representar uma despesa concentrada em novembro e dezembro e passa a ser considerado um custo previsto ao longo do ano.

Pagamento do INSS

Em 2026, o governo antecipou o pagamento do décimo terceiro de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o primeiro semestre.

Os depósitos ocorreram em abril e maio. Segurados que passaram a receber benefícios posteriormente e têm direito ao abono anual seguem o calendário específico divulgado pela Previdência Social.

O décimo terceiro representa um reforço importante no orçamento de milhões de brasileiros no fim do ano e também contribui para movimentar o comércio e o setor de serviços.

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