A aquisição, no valor de R$ 2,8 bilhões, prevê a atuação na produção e comercialização de combustíveis de baixo carbono, com capacidade de produção de etanol de 800 milhões de litros por ano.

A transição energética demanda um portfólio cada vez mais diversificado, capaz de combinar a produção de petróleo e gás com o desenvolvimento de combustíveis renováveis e de baixo carbono, avaliou a presidente da estatal, Magda Chambriard.

Segundo Magda, a entrada no setor de etanol representa um passo importante na construção de competências, parcerias e oportunidades de negócios que contribuirão para manter a relevância da Petrobras na oferta de energia nas próximas décadas

O acordo permitirá que a Petrobras e o grupo Cerradinho potencializem relações comerciais em diversas frentes envolvendo etanol, óleo técnico de milho (TCO), diesel, ureia e enxofre.

Vamos criar valor, compartilhar competências e identificar oportunidades de integração com diferentes negócios da Petrobras. Ao conectar a produção de biocombustíveis, logística, comercialização e novas rotas de combustíveis de baixo carbono reforçamos nossa estratégia integrada e competitiva para a transição energética, disse o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, William Nozaki.

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