Em 2025, a necessidade de financiamento líquida do governo geral foi de R$ 936,2 bilhões, aumento de 27,1% em relação a 2024. Esse resultado ocorreu, principalmente, em virtude do crescimento de 11,4% da despesa total.

Os dados são das Estatísticas de Finanças Públicas e Conta Intermediária de Governo, elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e o Banco Central do Brasil.

Na análise dos principais agregados da receita, a arrecadação de impostos cresceu 8,8% em 2025, as contribuições sociais aumentaram 9,8% e outras receitas avançaram 7,9% em relação ao ano anterior.

Segundo a pesquisa, a receita tributária totalizou R$ 3,3 trilhões em 2025. O principal destaque foi o crescimento de 16,4% da arrecadação de impostos sobre o comércio e transações internacionais, especialmente do imposto de importação, resultado da combinação de aumento das importações em volume, da taxa média de câmbio e da alíquota média do imposto.

Também contribuíram para o resultado o aumento de 9,6% dos impostos sobre renda, lucros e ganhos de capital, de 9,5% dos impostos sobre a folha de pagamento e a mão de obra e de 9,1% dos impostos sobre a propriedade.

Já os impostos sobre bens e serviços cresceram 7,9%, com destaque para a elevação de 28,1% da arrecadação do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), influenciada por alterações legislativas implementadas pelo Decreto nº 12.499, de 11 de junho de 2025.

Por sua vez, a arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) aumentou apenas 4,4%, afetada pela redução da arrecadação de IPI Automóveis associada à queda do volume de vendas ao mercado interno.

Pela ótica da despesa, todos os componentes apresentaram crescimento em 2025, contribuindo para a ampliação da necessidade de líquida de financiamento. Os gastos com remuneração de empregados cresceram 10%, enquanto as despesas com uso de bens e serviços e transferências avançaram 4,9% e 5,7%, respectivamente.

O principal destaque ficou por conta dos gastos com subsídios e juros, que cresceram 32,3% e 29,8%, respectivamente. No caso dos juros, o aumento refletiu a elevação do custo de carregamento da dívida pública em um contexto de alta da taxa básica de juros do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), diz o IBGE.

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