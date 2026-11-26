Para orientar os consumidores que pretendem fazer compras on-line durante o período o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lançou uma cartilha que reúne informações para ajudar a planejar as compras, identificar riscos e na resolução de problemas relacionados às transações pela internet.

A publicação, intitulada Black Friday nas compras on-line, alerta para os cuidados que devem ser adotados antes da compra, como pesquisa de preços, verificação da reputação das lojas e atenção a descontos excessivos, além de orientações sobre métodos de pagamento, frete, parcelamento e condições das ofertas.

Antes de ir às compras é recomendado que o consumidor pesquise os preços praticados antes da Black Friday e considere na comparação o valor final da compra, incluindo frete, taxas e juros. A cartilha alerta que descontos muito elevados podem esconder golpes, falsificações ou produtos usados ou reparados sem informação adequada.

Também é importante verificar a reputação da loja e ficar atento para sites falsos que imitam marcas conhecidas. Conferir o endereço oficial do site, buscar avaliações em diferentes fontes e consultar informações disponíveis no consumidor.gov.br são passos essenciais para fazer uma compra segura e evitar uma dor de cabeça futura.

Além disso, a cartilha alerta para contadores de tempo e mensagens, como últimas unidades, que podem pressionar o consumidor a concluir a compra sem verificar a autenticidade da loja. A recomendação é revisar o carrinho e verificar se foram incluídos serviços adicionais, como seguros, garantias estendidas ou assinaturas, sem escolha do consumidor.

Pagamento e entrega

A cartilha também aborda a necessidade de o consumidor verificar quem receberá o valor e se a compra está sendo feita no site ou aplicativo oficial da loja. No caso de Pix ou boleto, a orientação é conferir o nome e o CPF ou CNPJ do destinatário.

O consumidor não deve fornecer senhas, tokens ou códigos de autenticação a supostos atendentes e guardar os comprovantes da compra.

Ao final da compra, é importante conferir o preço total, frete, taxas e prazo de entrega antes de finalizar o pagamento. O prazo informado integra a oferta e, em caso de descumprimento, o consumidor pode escolher entre exigir a entrega conforme a oferta, aceitar produto ou serviço equivalente ou encerrar o contrato com restituição dos valores pagos, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Nas compras pela internet, o consumidor pode exercer o direito de arrependimento no prazo de sete dias, contado do recebimento do produto ou, conforme o caso, da assinatura do contrato. A desistência não exige justificativa e não pode gerar ônus ao consumidor.

A publicação reforça a importância de guardar anúncios, confirmações de pedido, comprovantes de pagamento, registros de rastreamento e protocolos de atendimento. Esses documentos podem ser utilizados para comprovar a oferta e as tentativas de solução do problema.

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