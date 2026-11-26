Alckmin afirmou que é uma tradição não haver tarifas em um setor considerado estratégico como é o aeronáutico.

Isso é totalmente descabido, porque não há no mundo tarifa para setor aeronáutico, disse a jornalistas durante cerimônia de chegada do voo inaugural comemorativo do avião Embraer E2 da Latam, no Aeroporto de Brasília.

Segundo Alckmin, o governo brasileiro trabalhará para reverter a tendência de imposição de mais um tarifaço norte-americano.

Vamos trabalhar para reverter. E não há no mundo. É uma tradição não ter tarifa em um setor tão estratégico quanto o aeronáutico.

Entenda

Ontem (25), o Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, propôs imposição de novas tarifas sobre produtos do Brasil, incluindo uma nova alíquota de 10% sobre aeronaves prontas. Para Greer, o Brasil não corrigiu o que Washington chama de atos, políticas e práticas irracionais.

De acordo com o integrante do governo de Donald Trump, o Brasil não apresentou nenhum progresso significativo no sentido de resolver o que o governo dos EUA considera práticas comerciais prejudiciais.

O governo brasileiro respondeu horas depois, considerando a proposta uma ameaça e rebatendo os argumentos de Greer.

Em nota, o Palácio do Planalto relembrou o acordo feito entre os presidentes Lula e Trump em 21 de agosto sobre criar um grupo de trabalho para tratar de comércio bilateral. Citou ainda um encontro entre Greer e os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores (MRE), e Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Em seguida, afirmou que ainda aguarda o envio, por parte do USTR, dos termos de referência de um possível acordo econômico e comercial entre os dois países. O envio do documento já foi cobrado pelo governo do Brasil reiteradas vezes.

O governo federal finalizou a nota reafirmando o interesse em buscar uma saída negociada, sem descartar a possibilidade de adotar medidas de reciprocidade contra os Estados Unidos.

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