O levantamento da pasta tem como base os dados oficiais do setor externo, divulgados nesta quinta-feira (26) pelo Banco Central.

O resultado representa uma alta de 9,3% na comparação com os US$ 8,456 bilhões (R$ 49,2 bilhões, na cotação atual do dólar) verificados de janeiro a outubro de 2025.

Apenas em outubro, os turistas internacionais deixaram US$ 867 milhões (R$ 5,052 bilhões) na economia brasileira. O valor mensal supera em 2% o contabilizado em outubro do ano passado, quando a receita foi de US$ 850 milhões (R$ 4,9 bilhões, em valores atualizados).

O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, destaca que os gastos de visitantes internacionais movimentam toda a cadeia produtiva do setor, beneficiando atividades de norte a sul do país.

Segundo ele, os recursos gastos pelos visitantes estrangeiros vão direto para a conta do pequeno empreendedor, do guia, do artesão, do garçom e da rede hoteleira, gerando emprego e renda.

Alcançar esse patamar histórico de receitas externas confirma que investir na promoção internacional do Brasil tem retorno imediato e multiplicador para a economia nacional. Não estamos falando apenas de recordes de visitantes, mas de um turista que consome mais, valoriza a nossa cultura e impulsiona toda a cadeia produtiva do turismo nacional, afirma Feliciano.

Fluxo de turistas

O aumento nos gastos acompanha o crescimento na chegada de turistas internacionais. De janeiro a outubro, o Brasil recebeu 7.594.425 visitantes estrangeiros, alta de 58,8% em relação ao mesmo período de 2023.

O volume equivale a 101,3% da meta anual de 7,5 milhões de viajantes prevista no Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027.

Em outubro, o Brasil também atingiu a marca inédita de 85,7 milhões de passageiros em voos domésticos desde janeiro. É o maior número já registrado nos dez primeiros meses do ano, com alta de 2,8% sobre os 83.339.480 passageiros contabilizados no mesmo intervalo de 2025, diz a pasta.

A geração de empregos no setor também bateu recorde: em setembro de 2026, o turismo alcançou o maior número de trabalhadores formais da história, com 2.435.935 pessoas com carteira assinada, afirma o ministério.

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