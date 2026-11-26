Os contêineres foram identificados a partir de análise de risco. Na documentação, as mercadorias estavam declaradas como bolsas e malas, que ocupavam as primeiras fileiras dos contêineres.

Segundo a Receita, foram coletadas amostras para a elaboração de laudos técnicos para verificar a autenticidade das mercadorias.

O Porto Seco de Resende fica em uma região estratégica entre os eixos Rio-São Paulo-Minas Gerais, contribuindo para as operações de comércio exterior e a movimentação de cargas de exportação e importação na região.

Segundo a Receita, a ação reforça a atuação no controle do comércio exterior e no combate à contrafação [mercadorias falsificadas que imitam produtos originais] e a outras irregularidades aduaneiras.

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