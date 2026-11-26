"A companhia reforça que a segurança das pessoas, das instalações e do meio ambiente é prioridade em todas as suas operações".
Plataforma
Instalado no Campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, o navio-plataforma P-77 está em operação desde março de 2019.
A plataforma é uma unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo e está ancorada a aproximadamente 200 quilômetros da costa do Rio de Janeiro.
A unidade tem capacidade para produzir diariamente 150 mil barris de petróleo e comprimir até 6 milhões de m³ por dia de gás, estando ancorada em área com lâmina d'água de 1.980 metros de profundidade.
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Petrobras | plataforma P-77