Ao discursar para agricultores franceses, Macron disse que os produtos do bloco sul-americano são "dopados", se referindo ao uso de antimicrobianos.

Em nota conjunta, os ministérios da Agricultura (Mapa) e das Relações Exteriores (MRE) lamentou as declarações do mandatário francês e afirmaram que as falas de Macron "disseminam desinformação e contrariam as evidências técnicas e científicas amplamente disponíveis sobre a produção de proteína animal no Brasil".

Defenderam ainda o rigor do sistema nacional de controle sanitário e a parceria de décadas entre fornecedores brasileiros e o mercado europeu, além de classificar a posição europeia, encampada pela França, como protecionista e de natureza política.

"Ao reafirmar a importância atribuída à parceria estratégica com a França, o governo brasileiro insta o governo francês a revisitar seu posicionamento à luz das evidências científicas. Ressalta que, diante de pressões protecionistas, devem prevalecer os melhores interesses do relacionamento bilateral, sempre pautado pelo respeito mútuo e pela reciprocidade. O governo brasileiro reserva-se ao direito de recorrer aos instrumentos de que dispõe para defender os interesses legítimos de seus produtores e exportadores", diz a nota conjunta.

Produtores

Em nota à imprensa, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) disse que as afirmações de Macron são graves, inaceitáveis e sem fundamento técnico.

Os produtores citaram que, em relatório publicado em setembro, pouco após o início das sanções da UE às exportações do Mercosul, a Comissão Europeia concluiu que os controles oficiais brasileiros são capazes de oferecer as garantias exigidas pelo bloco relacionadas às restrições ao uso de antimicrobianos.

"As manifestações da Presidência francesa que desconsideram essas conclusões desqualificam o trabalho técnico da Comissão Europeia, induzem o consumidor a erro e conferem respaldo político a iniciativas de caráter protecionista", afirma a ABPA.

Também nesta quinta-feira (26), a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) repudiou as declarações.

"A restrição imposta pela União Europeia decorre de novas exigências regulatórias relativas ao controle do uso de antimicrobianos ao longo do ciclo produtivo dos animais, e não da comprovação de riscos à saúde dos consumidores".

Segundo a Abiec, as declarações têm caráter político e protecionista.

"A União Europeia representa cerca de 5% das exportações brasileiras de carne bovina, cuja oferta é complementar à produção europeia e contribui para o acesso dos consumidores a alimentos de qualidade e a preços competitivos. Não se justifica, portanto, tratar o Brasil como uma ameaça aos produtores europeus. Após mais de duas décadas de negociações, é inadmissível que os benefícios do acordo sejam unilaterais, sendo fundamental assegurar o equilíbrio e a reciprocidade dos compromissos assumidos entre os dois blocos", afirmou a associação.

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