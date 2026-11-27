Trabuco aceitou o convite durante uma reunião nesta quinta-feira (26) com Lula no Palácio da Alvorada. Trabuco é o atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco e um dos nomes mais próximos de Lula no mercado financeiro.

Trabuco assumirá o Ministério da Fazenda em 2027, no quarto mandato de Lula. O banqueiro construiu carreira no Bradesco, onde foi presidente executivo entre 2009 e 2018, antes de assumir o Conselho de Administração. O futuro ministro já havia sido convidado para comandar a Fazenda em 2014, durante o governo Dilma Rousseff (PT), mas recusou a proposta na ocasião.

A escolha ocorre em meio às discussões sobre medidas fiscais e à expectativa do mercado financeiro em relação à condução da economia no próximo governo. O atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, permanecerá à frente da pasta até a transição para o próximo mandato presidencial.

Após o anúncio da escolha do novo ministro, políticos e representantes de setores econômicos se manifestaram.

>> Veja a repercussão:

Dario Durigan - ministro da Fazenda

Um país caminha bem quando conduzido com seriedade e ética. Assim foi com o ministro Fernando Haddad, tem sido comigo e tenho convicção que será com o futuro ministro Trabuco, escreveu na rede social X. Desejo um bom trabalho pelo nosso Brasil. Conte comigo e com toda a minha equipe em sua chegada, acrescentou.

Davi Alcolumbre - presidente do Senado Federal

"Sua capacidade técnica, sua experiência de gestão e sua habilidade de diálogo serão valiosas na condução da agenda econômica do país. Reafirmo a disposição do Congresso Nacional de manter uma interlocução permanente com o Ministério da Fazenda e de cooperar na construção de consensos em torno das pautas prioritárias para o Brasil. O diálogo entre o Executivo e o Legislativo é fundamental para avançarmos em medidas que conciliem responsabilidade fiscal, crescimento econômico e geração de empregos".

Hugo Motta - presidente da Câmara dos Deputados

"Cumprimento o presidente Lula pela escolha de Luiz Carlos Trabuco para ministro da Fazenda. Recebo com otimismo o anúncio e desejo a Trabuco pleno êxito no cargo. Me coloco à disposição para dialogarmos e construirmos juntos uma agenda econômica que priorize o crescimento do Brasil".

Paulo Pimenta (PT-RS) - líder do governo na Câmara

"O convite do presidente Lula integra a formação da equipe que terá a responsabilidade de executar o projeto de país legitimado pela vontade popular nas urnas.Caberá a Trabuco, ao lado do presidente e dos demais ministros, trabalhar pela concretização dos compromissos assumidos pelo governo: combater as desigualdades, reduzir as taxas de juros, controlar a inflação e promover o crescimento econômico com geração de emprego e renda".

Paulo Skaf - presidente da Fiesp

"Luiz Carlos Trabuco Cappi é um executivo que reúne sólida experiência, profundo conhecimento da vida empresarial e comprovada capacidade de realizar transformações. Trata-se de um brasileiro comprometido que se dedicará a construir um país melhor. Diante dos grandes desafios econômicos que enfrentamos, desejo pleno sucesso em sua gestão à frente do Ministério da Fazenda".

* Colaborou Wellton Máximo

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