era de 76,6 anos.
Os dados completos serão divulgados na manhã desta sexta-feira (27) pelo IBGE, mas a tabela com a expectativa de vida para todas as idades foi antecipada pelo Diário Oficial da União, também nesta sexta-feira.
A expectativa varia de acordo com a idade da pessoa. Um jovem de 18 anos, por exemplo, tinha a esperança de viver mais 60,3 anos, ou seja, até os 78,3 anos. Já uma pessoa com 65 anos, tinha a expectativa de viver mais 18,9 anos, ou seja, até os 83,9 anos.
Tags:
Expectativa de Vida | IBGE