A concentração dos rendimentos no Brasil é uma das constatações da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2024-2025, divulgada nesta sexta-feira (27), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No extremo oposto, as famílias com renda acima de 25 salários mínimos representam somente 2,6% da população brasileira, mas concentram 19,1% dos recursos.

Analisando-se todas as famílias que ganham até seis salários mínimos, elas representam 70,2% da população brasileira e se apropriam de apenas 33,7% do rendimento total e variação patrimonial mensal familiar.

Essa grande diferença na apropriação já mostra que o país tem um elevado grau de desigualdade, afirma o pesquisador do IBGE Leonardo Santos de Oliveira.

Há também desigualdade regional. O Nordeste, por exemplo, responde por 26,2% das famílias brasileiras, mas só se apropria de 17,8% dos rendimentos. O Norte tem 7,4% das famílias e recebe 6,3% dos rendimentos.

Por outro lado, o Sudeste, que tem 43,2% das famílias, se apropria de 50,1%. Isso também acontece com o Sul, que tem 15,3% das famílias e 17,1% dos rendimentos; e com o Centro-Oeste, que concentra 7,9% das famílias e 8,7% dos rendimentos.

Origem dos rendimentos

A POF 2024-2025 também mostra os valores dos rendimentos das famílias e a origem desses recursos no período de realização da pesquisa. Segundo o levantamento, o rendimento total e a variação patrimonial das famílias no país ficou, em média, em R$ 9.255,53.

Desse total, R$ 7.051,57 são considerados rendimentos monetários; R$ 1.663,38, não monetários; e R$ 540,57, variação patrimonial.

Segundo o IBGE, o rendimento não monetário é o montante que seria necessário para adquirir bens e serviços no mercado, caso não tivessem sido obtidos de outra forma (como doações, produção própria ou produtos obtidos de forma gratuita por meio de serviços públicos).

Já a variação patrimonial são os recursos obtidos com a venda de ativos, empréstimos, investimentos financeiros ou heranças, por exemplo.

Do total do rendimento, 76,2% são monetários, dos quais 58,9% provêm do trabalho; 15,4%, de transferências (como aposentadorias, pensões, programas sociais públicos ou mesadas); e 1,1%, do aluguel. Rendimentos não monetários são 18% e variação patrimonial, 5,8%.

Entre os rendimentos do trabalho, 68,9% são apropriados por empregados, 21,8% por trabalhadores por conta própria e 9,2% por empregadores.

No caso dos rendimentos de transferência, 53,6% vêm de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 20,4%, de outros fundos de previdência público; 2,4%, de aposentadorias ou pensões privadas; 14%, de programas sociais federais; 4,6% de pensão alimentícia, mesada ou doação; e 5,1% de outras fontes.

Considerando-se as famílias com renda até dois salários mínimos, 66,7% são rendimentos monetários, 32,2% são não monetários e 1% representa variação patrimonial. O rendimento do trabalho representa 33,2% do total, enquanto as transferências respondem por 32,7%.

Já entre aqueles com renda acima de 25 salários mínimos, o rendimento monetário representa 76,9%; o não monetário, 7,3%; e a variação patrimonial, 15,7%. O rendimento do trabalho responde por 67% do total e as transferências, por 7%.

Na comparação com 2017-2028, o rendimento do trabalho, que representava 74,2%, passou a ter mais participação em 2024-2025 (76,2%). As transferências, por outro lado, recuaram de 18,2% para 15,4%.

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