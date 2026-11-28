O presidente afirmou que confia no trabalho de Trabuco e que não convidaria alguém para atuar contra os pobres.

Podem ficar certos, vocês vão ter muito orgulho do trabalho do amigo Trabuco, que eu já chamo de companheiro, no ministério da Fazenda. É gente de confiança, companheiro de muito caráter. E seu eu confio nele, pode confiar. Porque eu jamais traria alguém para trabalhar contra o povo pobre desse país, disse o presidente durante live neste sábado com o deputado André Janones (Rede-MG).

Na última quinta-feira (26), o Palácio do Planalto divulgou nota para confirmar a escolha por Trabuco para comandar a pasta.

Ele é um nome conhecido no mercado financeiro e atualmente preside o Conselho de Administração do Bradesco. Seu nome foi bem recebido pelo setor.

Lula afirmou que precisava de alguém para ajudá-lo a transformar o Brasil na sexta economia mundial e entendeu que Trabuco era o nome certo para o cargo.

Disse que conversou com o banqueiro e pediu para ele dedicar quatro anos da vida dele ao Brasil, já que, segundo o presidente, era um homem que havia vencido na vida particular.

E, para minha grata surpresa, ele aceitou. Então, estou muito feliz. Aqueles que desconfiam, eu acho normal. Ninguém conhece, disse o presidente.

Ele classificou o presidente do Conselho de Administração do Bradesco como o nome certo para trazer confiança do mercado financeiro mundial no Brasil.

Nós vamos mudar o padrão de desenvolvimento do Brasil. Ele vai deixar de ser um país de sobe um degrau e cai dois. Esse país vai crescer definitivamente. E fiquei pensando em quem trazer para me ajudar nessa tarefa. Eu preciso trazer um top, alguém que possa me ajudar a gerar confiança no mundo.

Lula também elogiou dois ex-ministros da Fazenda de governos seus, Fernando Haddad e Guido Mantega, classificando-os como extraordinários.

Também lembrou de seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o comparou com Trabuco. Segundo Lula, Alckmin precisou vencer a desconfiança de uma ala mais radical da sua base aliada, tal qual seu novo ministro precisará fazer.

É como o Alckmin. Muita gente não queria que eu trouxesse o Alckmin. E graças a Deus ele aceitou e estamos fazendo um trabalho extraordinário.

Histórico

Lula contou que conheceu Luiz Carlos Trabuco na década de 1990, quando o Partido dos Trabalhadores teve a ideia de criar um cartão de crédito para seus filiados. Vários bancos recusaram o negócio, mas Trabuco recebeu Lula e aceitou.

Nasceu uma relação de respeito pelo profissional sério que ele era, e ele ainda não era presidente do Bradesco, contou.

O presidente também contou ter recomendado o nome do banqueiro à Dilma Rousseff, durante o governo dela, em 2014. Lula não soube dizer o motivo, mas Trabuco não assumiu o posto.

Me parece que a Dilma tentou chamar o Trabuco. Mas ele não veio, não quis ser ou não deixaram, e veio uma outra pessoa. Veio o [Joaquim] Levy, uma pessoa que eu respeito, mas eu não traria para ser ministro da Fazenda.

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