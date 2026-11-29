A companhia afirma que os serviços já foram restabelecidos. Não identificamos transações indevidas ou tentativas de fraude relacionadas ao ocorrido, informou a empresa em comunicado emitido em seu site.

O cancelamento afetou apenas os cartões virtuais. Os saldos dos benefícios permanecem preservados, os créditos continuam sendo disponibilizados normalmente e os cartões físicos seguiram funcionando sem alterações. Para voltar a fazer compras em ambientes digitais, os usuários precisam emitir um novo cartão virtual pelo aplicativo da empresa e atualizar as informações de pagamento nos serviços em que o cartão anterior estava cadastrado.

Dados expostos

CPF do usuário;

Nome do titular;

Número do cartão.

Dados preservados

Senhas dos usuários;

Dados biométricos;

Códigos e credenciais de autenticação.

Orientações

A empresa informou que a decisão serviu como uma medida de precaução e não significa necessariamente que todos os titulares atingidos tiveram seus dados comprometidos. O cancelamento do cartão virtual foi adotado como medida preventiva e de precaução e não significa, necessariamente, que os dados de seu titular tenham sido comprometidos, afirmou a companhia no comunicado.

A Pluxee também informou ter comunicado o incidente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e orientou os usuários a redobrarem a atenção contra possíveis tentativas de golpe. A recomendação é desconfiar de mensagens, e-mails e ligações suspeitas e evitar acessar links desconhecidos. A Pluxee nunca solicita senhas ou códigos de segurança por mensagens ou ligações, ressaltou a empresa.

Em caso de dúvidas, a companhia pede que os clientes entrem em contato pela central de atendimento (3003-5083), disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. O número vale para todas as localidades do Brasil.

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