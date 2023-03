Segunda-feira, 28 de outubro de 2019, atualizada às 13h50

Inmet alerta para possibilidade de novas tempestades com chuva de granizo em JF



Da redação



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou alerta nesta segunda-feira, 28 de outubro, para formação de tempestade em Juiz de Fora. o aviso vale das 13h30 às 23h de hoje, segunda. Conforme o meteorologista Claudemir de Azevedo, do 5° Distrito do Inmet, há possibilidade de novas chuvas de granizo, igual as registradas na última sexta, 25. "A chuva de granizo acontece quando há formação de nuvens típicas de tempestade, chamadas de cumulonimbus", detalha Azevedo.



O meteorologista destaca que a condição de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas deve permanecer durante toda a semana. As tempestades se devem ao calor associado a alta umidade do ar e baixas pressões atmosféricas.



Na terça, 29, as temperaturas na cidade ficam entre 18°C e 28°C.

