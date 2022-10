Foto: Pixabay - Recrutamento

Terminam nesta terça-feira (04) as inscrições para o Concurso Público do INSS. Os candidatos podem se inscrever até às 23h59 de amanhã. As vagas são para Técnico do Seguro Social. Ao todo, são 1000 oportunidades ofertadas, com salário que chega a R$ 5.905,79.



As inscrições podem ser feitas através do Cebraspe. Para a ocupação do cargo, é exigido ensino médio completo. A taxa é R$ 85 reais e pode ser paga até o dia 21 deste mês. Há possibilidade de pedir isenção da taxa.



Os aprovados serão convocados para trabalhar em uma das 1598 agências da Previdência Social em todo o País. Em Juiz de Fora, há 9 vagas disponíveis.



Para se inscrever no Concurso do INSS, clique aqui