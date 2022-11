Divulgação - Cadastro Escolar 2023

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), em parceria com o Governo de Minas Gerais, realiza entre os dias 9 e 30 de novembro o Cadastro Escolar para o ano de 2023. O processo é necessário para os alunos que estão fora da rede pública ou que estão em escolas municipais com terminalidade.

Este ano o cadastro será dividido em dois formatos: Educação Infantil (4 e 5 anos), organizado pelo município; e Ensino Fundamental (entre 6 e 14 anos), Médio (entre 15 e 17 anos) e EJA (Educação de Jovens e Adultos), organizados pelo Governo Estadual.

Educação Infantil

O edital com as diretrizes para a Educação Infantil foi publicado no dia 1º deste mês nos Atos do Governo. As inscrições serão feitas pelo site ou nas escolas municipais.

Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA

Já para o Ensino Fundamental, as inscrições serão feitas pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem). Este cadastro contempla também o Ensino Médio e EJA, e as inscrições devem ser feitas no site.

A previsão de divulgação dos resultados do Cadastro Escolar 2023 é para o dia 12 de dezembro.

