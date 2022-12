A Receita Federal do Brasil (RFB) publicou o edital nº 01/2022. O documento dita as regras do concurso Receita Federal, que terá 699 vagas de início imediato, sendo 230 para o cargo de Auditor-Fiscal e e 469 para Analista-Tributário. As oportunidades do certame serão distribuídas conforme a necessidade da Receita Federal, em vários locais do país, seguindo o que for determinado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). A fundação Getúlio Vargas (FGV) será a banca organizadora do certame.

O concurso contará com 230 vagas para Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil com remuneração inicial de R$ 21.029,09, exigindo nível superior do participante. Além disso, haverá 469 oportunidades para Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil, pagando R$ 11.684,39 por mês, com a pessoa precisando ter ensino superior em qualquer curso.

De acordo com o edital, há reserva de 5% das oportunidades para Pessoas com Deficiência (PcD) e 20% para pessoas negras. Apesar de não estar especificado no edital, os servidores da Receita costumam receber benefícios como como auxílio-alimentação, auxílio-saúde e adicionais.

A validade do concurso Receita Federal será de 24 meses, contados a partir do resultado final do certame. Se houver necessidade, o prazo poderá ser renovado por mais dois anos.

O edital completo pode ser lido no site do Diário Oficial da União, edição do dia 05 de dezembro de 2022, seção 3, a partir da página 41. O documento também pode ser encontrado no site da FGV.

Inscrição

As inscrições do certame serão abertas no dia 12 de dezembro de 2022. O término ocorrerá em 19 de janeiro de 2023, com os registros devendo ser feitos de forma online, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). As taxas de inscrição são para o cargo de Analista R$ 115,00 e Auditor R$ 210,00. Haverá isenção para quem tiver inscrito no CadÚnico ou para doador de medula óssea. Para obter o benefício, o interessado deve seguir os prazos e determinações do edital.

Em caso de dúvidas, o interessado poderá entrar em contato com a Fundação Getúlio Vargas pelo e-mail concursorfb22@fgv.br.

Etapas

O concurso Receita federal terá as seguintes etapas: prova objetiva; prova discursiva; pesquisa de vida pregressa e curso de formação profissional. A primeira fase do certame consistirá em uma prova objetiva que será aplicada nas capitais do país. A avaliação deverá ocorrer na data prevista de 19 de março de 2023, em dois turnos.

Na prova destinada as vagas Auditor-Fiscal, o candidato terá as seguintes questões:

Turno da manhã

Língua Portuguesa: 10 questões;

Língua Inglesa: 08 questões;

Raciocínio Lógico Matemático: 08 questões;

Estatística: 06 questões;

Economia e Finanças públicas: 06 questões;

Administração Geral: 08 questões;

Administração Pública: 08 questões;

Auditoria: 08 questões;

Contabilidade Geral e Pública: 08 questões;

Fluência em Dados: 10 questões.

Turno da tarde

Direito Administrativo: 08 questões;

Direito Constitucional: 08 questões;

Direito Previdenciário: 10 questões;

Direito Tributário: 12 questões;

Legislação Tributária: 10 questões;

Legislação Aduaneira: 12 questões.

Analista-Tributário

Agora, confira o que deve cair para Analista-Tributário:

Turno da manhã

Língua Portuguesa: 15 questões;

Língua Inglesa: 10 questões;

Raciocínio Lógico Matemático: 10 questões;

Estatística: 10 questões;

Administração Geral e Pública: 10 questões;

Fluência em Dados: 15 questões.

Turno da tarde

Direito Constitucional: 14 questões;

Direito Administrativo: 12 questões;

Direito Tributário: 16 questões;

Legislação Tributária: 14 questões;

Legislação Aduaneira: 14 questões.

No mesmo dia da prova objetiva, mas no turno da tarde, será aplicada a prova discursiva. Ela consistirá em duas questões para Auditor e uma para Analista.

Cada questão valerá 30 pontos. Somente serão corrigidas as avaliações de quem estiver mais bem colocado, conforme o edital.

Pesquisa de vida pregressa

Os aprovados na prova discursiva passarão por uma pesquisa de vida pregressa. A etapa terá caráter eliminatório e levará em consideração que a pessoa tenha Idoneidade moral.

Para isso, certidões criminais, folhas de antecedentes e outros documentos deverão ser apresentados pelo participante.

Curso de Formação Profissional

Por fim, haverá um Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório. Parte da etapa será na modalidade de Ensino à Distância (EaD). Ao longo do curso, provas deverão ser feitas presencialmente nas cidades: Brasília – DF; Manaus – AM; Recife – PE; São Paulo – SP e Curitiba – PR.

Critérios de desempate

Os critérios de desempate do concurso Receita Federal serão os seguintes:

For mais velho, desde que tenha 60 anos ou mais, conforme o Estatuto do Idoso;

Ter maior pontuação na prova discursiva;

Obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos;

Ter maior nota em Conhecimentos Básicos – Fluência em Dados;

Obtiver maior pontuação em Conhecimentos Básicos – Língua Portuguesa;

Tiver exercido a função de jurado, conforme prevê a lei;

For mais velho (qualquer idade).

Tags:

Concurso | Concurso público | Concursos | Diário Oficial da União | DOU | Gabinete de Intervenção Federal | Geral | inscrições | INSS | MEC | Niterói | Parazão | Polícia Federal | prazo | Rafael Greca | Receita Federal | Rio de Janeiro | Técnico do Seguro Social | Ufes | Vagas abertas