Será reaberto nesta quinta-feira (05) o Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). De acordo com a instituição o fornecimento das refeições está sob a responsabilidade da nova empresa terceirizada, a BG Soluções Alimentícias, vencedora da licitação realizada pela UFJF.

O restaurante retoma aos horários regulares e com todas as refeições. O valor permanece o mesmo para estudantes, sendo R$0,50 o café, e R$1,40 as refeições principais. O café da manhã será servido na unidade RU Campus, com pão, leite, café, fruta e margarina. O funcionamento é das 6h30 às 8h.

Já o almoço será servido nas unidades Campus e Centro, das 11h às 14h, sendo de segunda a sexta no Centro, e de segunda a sábado no Campus. O RU Centro não abrirá aos finais de semana. O jantar será servido apenas no Campus, das 17h às 20h, de segunda a sexta.

Os docentes e técnicos administrativos pagarão o valor de R$10,76 pelo almoço e jantar e R$3,65 pelo café da manhã. A mudança não impacta o campus de Governador Valadares, que possui outro contrato de prestação de serviço.

Também não há mudanças quanto à forma de pagamento. Os usuários devem recarregar o cartão com o valor desejado, no guichê na porta do RU, nos horários de almoço e/ou jantar. Para acessar o RU, o usuário deve ter carteirinha da UFJF, que pode ser solicitada pelo site da instituição

O RU não disponibiliza copos descartáveis, e o usuário deve trazer seu próprio copo individual.